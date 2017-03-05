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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Таски 15
Смолов 73
2:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Фернандо 3
Адриано 54
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
5 марта 2017, 16:30 МСК
5.03.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
16
Классон
Виктор Классон
71
30
Шишкин
Роман Шишкин
90
8
Газинский
Юрий Газинский
30
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
14
Вандерсон
Вандерсон
64
90
Смолов
Федор Смолов
73'
73'
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
52
Латышонок
Евгений Латышонок
98
Петров
Сергей Петров
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
7
Мамаев
Павел Мамаев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
47
Жигулев
Илья Жигулев
33
Перейра
Маурисио Перейра
20
Комличенко
Николай Комличенко
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Фернандо
Фернандо
3'
3'
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
82
19
Самедов
Александр Самедов
90
12
Адриано
Луис Адриано
54'
54'
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
1
Песьяков
Сергей Песьяков
35
Таски
Сердар Таски
15'
34
Макеев
Евгений Макеев
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
80
Хомуха
Иван Хомуха
7
Джано
Джано
71
Попов
Ивелин Попов
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
69
Давыдов
Денис Давыдов