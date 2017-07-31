Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 38
Фернандо 45
2:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
31 июля 2017, 19:30 МСК
31.07.2017, 19:30 МСК
понедельник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
38'
38'
90
11
Фернандо
Фернандо
45'
45'
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
19
Самедов
Александр Самедов
76
12
Адриано
Луис Адриано
89
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
81
Щербаков
Юрий Щербаков
98
Максименко
Александр Максименко
29
Кутепов
Илья Кутепов
3
Петкович
Марко Петкович
17
Тигиев
Георгий Тигиев
7
Джано
Джано
71
Попов
Ивелин Попов
53
Самсонов
Артем Самсонов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
69
Давыдов
Денис Давыдов
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
58
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
75
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
58
7
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
39
Сафонов
Матвей Сафонов
66
Адамов
Денис Адамов
30
Шишкин
Роман Шишкин
55
Янбаев
Ренат Янбаев
5
Жиров
Александр Жиров
3
Налдо
Налдо
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
7
Мамаев
Павел Мамаев
47
Жигулев
Илья Жигулев
27
Ристич
Михайло Ристич
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов