Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 38
Фернандо 45
2:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
31 июля 2017, 19:30 МСК
31.07.2017, 19:30 МСК
понедельник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
38'
38'
90
11
Фернандо
Фернандо
45'
45'
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
19
Самедов
Александр Самедов
76
12
Адриано
Луис Адриано
89
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
81
Щербаков
Юрий Щербаков
98
Максименко
Александр Максименко
29
Кутепов
Илья Кутепов
3
Петкович
Марко Петкович
17
Тигиев
Георгий Тигиев
7
Джано
Джано
71
Попов
Ивелин Попов
53
Самсонов
Артем Самсонов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
69
Давыдов
Денис Давыдов
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
58
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
75
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
58
7
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
39
Сафонов
Матвей Сафонов
66
Адамов
Денис Адамов
30
Шишкин
Роман Шишкин
55
Янбаев
Ренат Янбаев
5
Жиров
Александр Жиров
3
Налдо
Налдо
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
7
Мамаев
Павел Мамаев
47
Жигулев
Илья Жигулев
27
Ристич
Михайло Ристич
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов