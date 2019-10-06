Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Берг 3
Петров 20
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Ларссон 45
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
6 окт. 2019, 19:00 МСК
6.10.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
20'
20'
90
88
Камболов
Руслан Камболов
46
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
70
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
9
Ари
Ари
90
33
Берг
Маркус Берг
3'
3'
81
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
90
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
66
Адамов
Денис Адамов
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
17
Кайо
Кайо
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
70
Уткин
Даниил Уткин
21
Намли
Юнес Намли
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
26
Умяров
Наиль Умяров
90
49
Джано
Джано
69
33
Крал
Алекс Крал
90
10
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
11
Ларссон
Джордан Ларссон
45'
45'
81
Запасные
86
Поплевченков
Артем Поплевченков
98
Максименко
Александр Максименко
56
Гапонов
Илья Гапонов
39
Маслов
Павел Маслов
8
Гулиев
Аяз Гулиев
15
Глушенков
Максим Глушенков
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
8
Тиль
Гус Тиль
22
Понсе
Эсекьель Понсе