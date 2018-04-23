Матч завершен
Спартак
Москва
Адриано 86
1:3
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Митришев 11
Исмаэл 23
Бериша 50
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
23 апр. 2018, 19:30 МСК
23.04.2018, 19:30 МСК
понедельник
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
46
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
68
11
Фернандо
Фернандо
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
19
Самедов
Александр Самедов
53
12
Адриано
Луис Адриано
86'
86'
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
98
Максименко
Александр Максименко
3
Петкович
Марко Петкович
6
Максимович
Никола Максимович
8
Глушаков
Денис Глушаков
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
50
Пашалич
Марио Пашалич
30
Ханни
Софьян Ханни
99
Роша
Педро Роша
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
14
Бериша
Бернард Бериша
50'
50'
90
2
Родолфо
Родолфо
69
23
Швец
Антон Швец
90
11
Исмаэл
Исмаэл
23'
23'
90
88
Митришев
Магомед Митришев
11'
11'
74
18
Балай
Беким Балай
77
Запасные
47
Шепляков
Александр Шепляков
97
Умаев
Расул Умаев
5
Плиев
Заурбек Плиев
0
Кацаев
Адлан Кацаев
44
Гиголаев
Роланд Гиголаев
21
Роши
Одисе Роши
14
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
17
Мбенг
Аблае Мбенг
8
Лео
Лео