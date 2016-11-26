Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Маурисио 27
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
26 нояб. 2016, 18:00 МСК
26.11.2016, 18:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
95
Митришев
Магомед Митришев
46
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
90
19
Иванов
Олег Иванов
49
21
Роши
Одисе Роши
90
18
Балай
Беким Балай
90
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
33
Гудиев
Виталий Гудиев
2
Родолфо
Родолфо
5
Плиев
Заурбек Плиев
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
6
Адилсон
Адилсон
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
33
Маурисио
Маурисио
27'
27'
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
10
Промес
Квинси Промес
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
74
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
34
Макеев
Евгений Макеев
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
5
Ромуло
Ромуло
87
Зуев
Александр Зуев
69
Давыдов
Денис Давыдов