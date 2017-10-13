Матч завершен
Ахмат
Грозный
Родолфо 70
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Глушаков 30
Мельгарехо 72
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
13 окт. 2017, 19:30 МСК
13.10.2017, 19:30 МСК
пятница
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
18
Бериша
Бернард Бериша
90
2
Родолфо
Родолфо
70'
70'
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
52
Бацуев
Аюб Бацуев
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
9
Садаев
Заур Садаев
63
17
Мбенг
Аблае Мбенг
90
8
Лео
Лео
64
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
3
Плиев
Заурбек Плиев
4
Анхель
Вилькер Анхель
7
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
14
Раванелли
Раванелли
95
Митришев
Магомед Митришев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
30'
30'
90
99
Роша
Педро Роша
68
19
Самедов
Александр Самедов
90
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
98
Максименко
Александр Максименко
22
Щербаков
Юрий Щербаков
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
29
Кутепов
Илья Кутепов
3
Петкович
Марко Петкович
71
Попов
Ивелин Попов
53
Самсонов
Артем Самсонов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
72'
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
50
Пашалич
Марио Пашалич
69
Давыдов
Денис Давыдов