Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Родолфо 70
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Глушаков 30
Мельгарехо 72
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
13 окт. 2017, 19:30 МСК
13.10.2017, 19:30 МСК
пятница
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
18
Бериша
Бернард Бериша
90
2
Родолфо
Родолфо
70'
70'
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
52
Бацуев
Аюб Бацуев
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
9
Садаев
Заур Садаев
63
17
Мбенг
Аблае Мбенг
90
8
Лео
Лео
64
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
3
Плиев
Заурбек Плиев
4
Анхель
Вилькер Анхель
7
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
14
Раванелли
Раванелли
95
Митришев
Магомед Митришев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
30'
30'
90
99
Роша
Педро Роша
68
19
Самедов
Александр Самедов
90
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
98
Максименко
Александр Максименко
22
Щербаков
Юрий Щербаков
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
29
Кутепов
Илья Кутепов
3
Петкович
Марко Петкович
71
Попов
Ивелин Попов
53
Самсонов
Артем Самсонов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
72'
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
50
Пашалич
Марио Пашалич
69
Давыдов
Денис Давыдов