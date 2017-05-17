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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Глушаков 15
Глушаков 19
Промес 74
3:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
17 мая 2017, 19:30 МСК
17.05.2017, 19:30 МСК
среда
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
15'
19'
15', 19'
69
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Фернандо
Фернандо
90
71
Попов
Ивелин Попов
62
10
Промес
Квинси Промес
74'
74'
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
64
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
1
Песьяков
Сергей Песьяков
18
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
17
Тигиев
Георгий Тигиев
33
Маурисио
Маурисио
19
Самедов
Александр Самедов
7
Джано
Джано
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
12
Адриано
Луис Адриано
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
2
Родолфо
Родолфо
76
15
Семенов
Андрей Семенов
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
83
19
Иванов
Олег Иванов
89
17
Мбенг
Аблае Мбенг
90
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
5
Плиев
Заурбек Плиев
3
Гьембер
Норберт Гьембер
20
Торже
Габриэль Торже
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
21
Роши
Одисе Роши
14
Бериша
Бернард Бериша
9
Садаев
Заур Садаев
95
Митришев
Магомед Митришев
18
Балай
Беким Балай