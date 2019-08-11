Матч завершен
Ахмат
Грозный
Мбенг 75
1:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Бакаев 32
Бакаев 44
Шюррле 70
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
11 авг. 2019, 21:30 МСК
11.08.2019, 21:30 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
59
Харин
Евгений Харин
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
70
23
Швец
Антон Швец
90
21
Роши
Одисе Роши
46
95
Митришев
Магомед Митришев
46
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
5
Мусалов
Магомед Мусалов
19
Иванов
Олег Иванов
7
Кадыров
Халид Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
77
Бериша
Бернард Бериша
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
9
Михаляк
Конрад Михаляк
17
Мбенг
Аблае Мбенг
75'
9
Понсе
Андрес Понсе
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
14
Джикия
Георгий Джикия
83
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
8
Тиль
Гус Тиль
90
7
Гулиев
Аяз Гулиев
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
70'
70'
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
32'
44'
32', 44'
68
11
Ларссон
Джордан Ларссон
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
57
Селихов
Александр Селихов
29
Кутепов
Илья Кутепов
56
Гапонов
Илья Гапонов
92
Рассказов
Николай Рассказов
49
Джано
Джано
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
88
Ташаев
Александр Ташаев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
32
Умяров
Наиль Умяров
22
Баду
Малколм Баду
29
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе