Севилья - Леванте: 24 октября 2021 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
-:-

Севилья - Леванте: 24 октября 2021 смотреть онлайн

Леванте
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Испания
24 окт. 2021, -:- МСК
24.10.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
Леванте
0 : 1
Севилья
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
Леванте
0
Севилья
1
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
Севилья
1 : 0
Леванте
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
Севилья
1
Леванте
0
15.06.2020 15 июня 2020 пн 20:30
Леванте
1 : 1
Севилья
15.06.2020 15 июня 2020 пн 20:30
Леванте
1
Севилья
1
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 23:00
Севилья
3 : 1
Леванте
21.01.2020 21 янв. 2020 вт 23:00
Севилья
3
Леванте
1
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 22:00
Севилья
1 : 0
Леванте
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 22:00
Севилья
1
Леванте
0
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 15:00
Севилья
5 : 0
Леванте
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 15:00
Севилья
5
Леванте
0
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 13:00
Леванте
2 : 6
Севилья
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 13:00
Леванте
2
Севилья
6
27.04.2018 27 апр. 2018 пт 22:00
Леванте
2 : 1
Севилья
27.04.2018 27 апр. 2018 пт 22:00
Леванте
2
Севилья
1
15.12.2017 15 дек. 2017 пт 23:00
Севилья
0 : 0
Леванте
15.12.2017 15 дек. 2017 пт 23:00
Севилья
0
Леванте
0
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 14:00
Севилья
3 : 1
Леванте
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 14:00
Севилья
3
Леванте
1
11.09.2015 11 сент. 2015 пт 21:30
Леванте
1 : 1
Севилья
11.09.2015 11 сент. 2015 пт 21:30
Леванте
1
Севилья
1
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 23:00
Леванте
1 : 2
Севилья
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 23:00
Леванте
1
Севилья
2
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 14:00
Севилья
1 : 1
Леванте
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 14:00
Севилья
1
Леванте
1
26.01.2014 26 янв. 2014 вс -:-
Севилья
2 : 3
Леванте
26.01.2014 26 янв. 2014 вс -:-
Севилья
2
Леванте
3
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 22:00
Леванте
0 : 0
Севилья
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 22:00
Леванте
0
Севилья
0
31.03.2013 31 марта 2013 вс -:-
Леванте
1 : 0
Севилья
31.03.2013 31 марта 2013 вс -:-
Леванте
1
Севилья
0
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 23:30
Севилья
0 : 0
Леванте
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 23:30
Севилья
0
Леванте
0
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 23:30
Севилья
1 : 1
Леванте
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 23:30
Севилья
1
Леванте
1
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
Леванте
1 : 0
Севилья
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
Леванте
1
Севилья
0
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
Севилья
4 : 1
Леванте
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
Севилья
4
Леванте
1

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