Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
США
Канада
Белоруссия
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Гарсия 40
1:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
31 марта 2013, -:- МСК
31.03.2013, -:- МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Мичел
Мичел
78
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
40'
40'
90
0
Риос
Педро Риос
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
85
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Родас
Эктор Родас
0
Дудка
Дариуш Дудка
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Марти
Рохер Марти
Севилья
мин
0
Бету
Бету
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Морено
Альберто Морено
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
46
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Коке
Коке
71
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
55
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Кала
Кала
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Медель
Гари Медель
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара