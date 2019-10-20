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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Де Йонг 86
1:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
20 окт. 2019, 22:00 МСК
20.10.2019, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
25
Фернандо
Фернандо
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
14
Чичарито
Чичарито
90
8
Нолито
Нолито
90
5
Окампос
Лукас Окампос
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
3
Гомес
Серхи Гомес
21
Торрес
Оливер Торрес
7
Лопеш
Рони Лопеш
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
86'
22
Васкес
Франко Васкес
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
14
Рубен Везо
Рубен Везо
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
18
Кабако
Эрик Кабако
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
90
9
Марти
Рохер Марти
90
8
Эрнани
Эрнани
90
Запасные
6
Дуарте
Оскар Дуарте
23
Коке
Коке
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
10
Барди
Энис Барди
21
Майорал
Борха Майорал
7
Леон
Серхио Леон