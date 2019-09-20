Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Уорд-Проус 52
1:3
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Аке 10
Уилсон 35
Уилсон 90
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
20 сент. 2019, 22:00 МСК
20.09.2019, 22:00 МСК
пятница
Составы
Саутгемптон
мин
28
Ганн
Ангус Ганн
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
52'
52'
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
19
Буфал
Софьян Буфал
90
10
Адамс
Чарли Адамс
90
38
Дансо
Кевин Дансо
90
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
21
Бертранд
Райан Бертранд
3
Йошида
Мая Йошида
5
Стивенс
Джек Стивенс
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
7
Лонг
Шейн Лонг
9
Ингс
Дэнни Ингс
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
5
Аке
Натан Аке
10'
10'
90
3
Кук
Стив Кук
90
21
Рико
Диего Рико
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
35'
35'
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90'
90'
90
9
Соланке
Доминик Соланке
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
33
Мепхам
Крис Мепхам
25
Симпсон
Джек Симпсон
6
Сурман
Эндрю Сурман
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
16
Кук
Льюис Кук
10
Айб
Джордон Айб