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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Фрейзер 42
1:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Остин 61
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
3 дек. 2017, 16:30 МСК
3.12.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
42'
42'
90
16
Кук
Льюис Кук
90
18
Дефо
Джермейн Дефо
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
3
Кук
Стив Кук
4
Гослинг
Дэн Гослинг
7
Пью
Марк Пью
9
Афобе
Беник Афобе
33
Айб
Джордон Айб
13
Уилсон
Каллум Уилсон
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
19
Буфал
Софьян Буфал
90
26
Пье
Жереми Пье
90
10
Остин
Чарли Остин
61'
61'
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
3
Йошида
Мая Йошида
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
22
Редмонд
Натан Редмонд
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
18
Лемина
Марио Лемина
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини