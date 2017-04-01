Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
1 апр. 2017, 19:30 МСК
1.04.2017, 19:30 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
24
Стивенс
Джек Стивенс
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
63
11
Тадич
Душан Тадич
81
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
9
Родригес
Джей Родригес
63
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
12
Касерес
Мартин Касерес
4
Класи
Йорди Класи
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
38
МакКуин
Сэм МакКуин
19
Буфал
Софьян Буфал
7
Лонг
Шейн Лонг
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
7
Пью
Марк Пью
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
46
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
70
9
Афобе
Беник Афобе
90
Запасные
21
Оллсоп
Райн Оллсоп
14
Смит
Брэд Смит
38
Кэргилл
Бэйли Кэргилл
32
Уилшир
Джек Уилшир
19
Станислас
Джуниор Станислас
8
Артер
Гарри Артер
33
Айб
Джордон Айб