Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Тадич 25
Тадич 54
2:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кинг 45
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
28 апр. 2018, 17:00 МСК
28.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
11
Тадич
Душан Тадич
25'
54'
25', 54'
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
10
Остин
Чарли Остин
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
5
Стивенс
Джек Стивенс
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
39
Симс
Джошуа Симс
7
Лонг
Шейн Лонг
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
16
Кук
Льюис Кук
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
45'
45'
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
31
Муссе
Ли Муссе
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
14
Смит
Брэд Смит
26
Мингс
Тайрон Мингс
6
Сурман
Эндрю Сурман
7
Пью
Марк Пью
18
Дефо
Джермейн Дефо
33
Айб
Джордон Айб