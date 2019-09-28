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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Дефрель 62
1:4
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Гомес 6
Госенс 13
Гомес 29
Сапата 35
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
28 сент. 2019, 21:45 МСК
28.09.2019, 21:45 МСК
суббота
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
8
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Бога
Жереми Бога
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
62'
62'
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
19
Романья
Филиппо Романья
2
Марлон
Марлон
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
36
Маццителли
Лука Маццителли
73
Локателли
Мануэль Локателли
23
Траоре
Хамед Траоре
9
Капуто
Франческо Капуто
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
6'
29'
6', 29'
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
13'
13'
90
91
Сапата
Дуван Сапата
35'
35'
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
4
Кьер
Симон Кьер
21
Кастань
Тимоти Кастань
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
13
Арана
Гильерме Арана
18
Малиновский
Руслан Малиновский
15
де Рон
Мартен де Рон
99
Барроу
Муса Барроу