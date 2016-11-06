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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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ЧГК
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:3
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Гомес 19
Кальдара 24
Конти 43
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
6 нояб. 2016, 17:00 МСК
6.11.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Фабио Мареска
Фабио Мареска
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
26
Терранова
Эмануэле Терранова
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
71
16
Политано
Маттео Политано
90
20
Лирола
Поль Лирола
31
10
Матри
Алессандро Матри
45
11
Дефрель
Грегор Дефрель
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Риччи
Федерико Риччи
22
Маццителли
Лука Маццителли
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
90
Рагуса
Антонио Рагуса
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
24'
24'
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
19'
19'
86
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
19
Кессье
Франк Кессье
90
24
Конти
Андреа Конти
43'
43'
89
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
95
Бастони
Алессандро Бастони
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
17
Кармона
Карлос Кармона
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
88
Грасси
Альберто Грасси
11
Фройлер
Ремо Фройлер
98
Капоне
Кристиан Капоне
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Пешич
Александар Пешич