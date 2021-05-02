Сассуоло - Аталанта: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Сассуоло
Сассуоло
-:-

Сассуоло - Аталанта: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Аталанта
Бергамо
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
2 мая 2021, 16:00 МСК
2.05.2021, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
31
Феррари
Джанмарко Феррари
22
Тольян
Джереми Тольян
73
Локателли
Мануэль Локателли
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
10
Джуричич
Филип Джуричич
9
Капуто
Франческо Капуто
92
Дефрель
Грегор Дефрель
25
Берарди
Доменико Берарди
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
5
Айхан
Каан Айхан
-
2
Марлон
Марлон
-
6
Рожерио
Рожерио
-
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
-
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
27
Гараслин
Лукаш Гараслин
-
7
Бога
Жереми Бога
-
8
Лопес
Максим Лопес
-
23
Траоре
Хамед Траоре
-
18
Распадори
Джакомо Распадори
-
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
2
Толой
Рафаэл Толой
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
59
Миранчук
Алексей Миранчук
18
Малиновский
Руслан Малиновский
32
Пессина
Маттео Пессина
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
-
3
Мехле
Йоаким Мехле
-
40
Руджери
Маттео Руджери
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
20
Коваленко
Виктор Коваленко
-
88
Пашалич
Марио Пашалич
-
41
Гисланди
Давиде Гисланди
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
7
Ламмерс
Сэм Ламмерс
-

Прошлые матчи

03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Аталанта
5 : 1
Сассуоло
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Аталанта
5
Сассуоло
1
21.06.2020 21 июня 2020 вс 20:30
Аталанта
4 : 1
Сассуоло
21.06.2020 21 июня 2020 вс 20:30
Аталанта
4
Сассуоло
1
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:45
Сассуоло
1 : 4
Аталанта
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:45
Сассуоло
1
Аталанта
4
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
Аталанта
3 : 1
Сассуоло
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
Аталанта
3
Сассуоло
1
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Сассуоло
2 : 6
Аталанта
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Сассуоло
2
Аталанта
6
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 20:00
Сассуоло
0 : 3
Аталанта
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 20:00
Сассуоло
0
Аталанта
3
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 17:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 17:00
Аталанта
2
Сассуоло
1
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
Аталанта
2
Сассуоло
1
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:00
Аталанта
1 : 1
Сассуоло
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:00
Аталанта
1
Сассуоло
1
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
Сассуоло
0 : 3
Аталанта
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
Сассуоло
0
Аталанта
3
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:00
Аталанта
1 : 1
Сассуоло
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:00
Аталанта
1
Сассуоло
1
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Аталанта
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
Сассуоло
2
Аталанта
2
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Аталанта
2
Сассуоло
1
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 20:00
Сассуоло
0 : 0
Аталанта
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 20:00
Сассуоло
0
Аталанта
0
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 16:00
Аталанта
0 : 2
Сассуоло
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 16:00
Аталанта
0
Сассуоло
2
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 21:00
Аталанта
2 : 0
Сассуоло
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 21:00
Аталанта
2
Сассуоло
0
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:00
Сассуоло
2 : 0
Аталанта
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:00
Сассуоло
2
Аталанта
0

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