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Серия А
Сассуоло VS Аталанта
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Сассуоло - Аталанта: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Сассуоло
Сассуоло
-:-
Сассуоло - Аталанта: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Аталанта
Бергамо
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
2 мая 2021, 16:00 МСК
2.05.2021, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
31
Феррари
Джанмарко Феррари
22
Тольян
Джереми Тольян
73
Локателли
Мануэль Локателли
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
10
Джуричич
Филип Джуричич
9
Капуто
Франческо Капуто
92
Дефрель
Грегор Дефрель
25
Берарди
Доменико Берарди
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
5
Айхан
Каан Айхан
-
2
Марлон
Марлон
-
6
Рожерио
Рожерио
-
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
-
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
27
Гараслин
Лукаш Гараслин
-
7
Бога
Жереми Бога
-
8
Лопес
Максим Лопес
-
23
Траоре
Хамед Траоре
-
18
Распадори
Джакомо Распадори
-
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
19
Джимсити
Берат Джимсити
2
Толой
Рафаэл Толой
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
59
Миранчук
Алексей Миранчук
18
Малиновский
Руслан Малиновский
32
Пессина
Маттео Пессина
91
Сапата
Дуван Сапата
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
-
3
Мехле
Йоаким Мехле
-
40
Руджери
Маттео Руджери
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
20
Коваленко
Виктор Коваленко
-
88
Пашалич
Марио Пашалич
-
41
Гисланди
Давиде Гисланди
-
9
Муриэль
Луис Муриэль
-
7
Ламмерс
Сэм Ламмерс
-
Прошлые матчи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Аталанта
5 : 1
Сассуоло
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Аталанта
5
Сассуоло
1
21.06.2020
21 июня 2020
вс
20:30
Аталанта
4 : 1
Сассуоло
21.06.2020
21 июня 2020
вс
20:30
Аталанта
4
Сассуоло
1
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:45
Сассуоло
1 : 4
Аталанта
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:45
Сассуоло
1
Аталанта
4
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
Аталанта
3 : 1
Сассуоло
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
Аталанта
3
Сассуоло
1
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Сассуоло
2 : 6
Аталанта
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Сассуоло
2
Аталанта
6
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
20:00
Сассуоло
0 : 3
Аталанта
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
20:00
Сассуоло
0
Аталанта
3
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
17:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
17:00
Аталанта
2
Сассуоло
1
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Аталанта
2
Сассуоло
1
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
19:00
Аталанта
1 : 1
Сассуоло
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
19:00
Аталанта
1
Сассуоло
1
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Сассуоло
0 : 3
Аталанта
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Сассуоло
0
Аталанта
3
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:00
Аталанта
1 : 1
Сассуоло
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:00
Аталанта
1
Сассуоло
1
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Аталанта
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
Сассуоло
2
Аталанта
2
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Аталанта
2
Сассуоло
1
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
20:00
Сассуоло
0 : 0
Аталанта
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
20:00
Сассуоло
0
Аталанта
0
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
16:00
Аталанта
0 : 2
Сассуоло
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
16:00
Аталанта
0
Сассуоло
2
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
21:00
Аталанта
2 : 0
Сассуоло
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
21:00
Аталанта
2
Сассуоло
0
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:00
Сассуоло
2 : 0
Аталанта
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:00
Сассуоло
2
Аталанта
0
Новости
Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей
1
#Амад Диалло
12 марта, 00:31
1
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
Миранчук опять забил – теперь победный за «Аталанту» в четвертьфинале Кубка
#Алексей Миранчук
27 января, 23:23
Вжух, и Леау из «Милана» забил «Сассуоло» на 7-й секунде. Это рекорд Серии А и остальных лиг из топ-5 🌪
#Рафаэль Леау
20 декабря 2020, 18:02
Миранчуку будет неуютно в «Аталанте». Но его главный конкурент сейчас лечит депрессию
#Алексей Миранчук
29 августа 2020, 15:37
#
Новости матча
«Интер» выиграл у «Аталанты» и сохранил 6-очковый отрыв от «Милана». Миранчук вышел на замену
09 марта, 00:39
Миранчук забил в матче с «Кротоне». Это его второй гол в Серии А
04 марта, 00:34
«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе
25 февраля, 00:54
Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич
24 февраля, 23:44
«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»
24 февраля, 23:34
Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:47
Где смотреть матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:34
Миранчук отдал голевой пас на победный гол «Аталанты»
14 февраля, 19:02