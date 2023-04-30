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|Главный тренер
|
Алессио Дионизи
|Главный тренер
|
Аурелио Андреаццоли
|мин
|
47
Консильи
Андреа Консильи
|
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
|
5
Айхан
Каан Айхан
|
31
Феррари
Джанмарко Феррари
|
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
|
8
Лопес
Максим Лопес
|
16
Фраттези
Давиде Фраттези
|
97
Энрике
Матеус Энрике
|
25
Берарди
Доменико Берарди
|
18
Распадори
Джакомо Распадори
|
91
Скамакка
Джанлука Скамакка
|Запасные
|
24
Саталино
Джакомо Саталино
-
|
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
|
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
|
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
-
|
6
Рожерио
Рожерио
-
|
44
Руан
Руан
-
|
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
|
23
Траоре
Хамед Траоре
-
|
92
Дефрель
Грегор Дефрель
-
|
10
Джуричич
Филип Джуричич
-
|
11
Черво
Риккардо Черво
-
|
15
Сейде
Эмиль Сейде
-
|Главный тренер
|
Алессио Дионизи
|мин
|
13
Викарио
Гульельмо Викарио
|
21
Кэкачей
Либерато Кэкачей
|
33
Луперто
Себастьяно Луперто
|
42
Вити
Маттиа Вити
|
30
Стоянович
Петар Стоянович
|
23
Асллани
Кристьян Асллани
|
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
|
27
Журковски
Шимон Журковски
|
25
Бандинелли
Филиппо Бандинелли
|
9
Кутроне
Патрик Кутроне
|
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
|Запасные
|
22
Фурлан
Якопо Фурлан
-
|
1
Уйкани
Самир Уйкани
-
|
6
Романьоли
Симоне Романьоли
-
|
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
-
|
65
Паризи
Фабиано Паризи
-
|
15
Бенасси
Марко Бенасси
-
|
5
Штулац
Лео Штулац
-
|
10
Байрами
Недим Байрами
-
|
35
Бальданци
Томмазо Бальданци
-
|
16
Фаццини
Якопо Фаццини
-
|
11
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
-
|Главный тренер
|
Аурелио Андреаццоли