Сассуоло - Эмполи: 30 апреля 2023 смотреть онлайн
Сассуоло
Сассуоло
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Сассуоло - Эмполи: 30 апреля 2023 смотреть онлайн

Эмполи
Эмполи
Серия А, 32 тур

Серия А,

Италия
30 апр. 2023, -:- МСК
30.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

09.01.2022 09 янв. 2022 вс 16:30
Эмполи
1 : 5
Сассуоло
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 16:30
Эмполи
1
Сассуоло
5
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 17:00
Сассуоло
1 : 2
Эмполи
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 17:00
Сассуоло
1
Эмполи
2
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Эмполи
3 : 0
Сассуоло
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Эмполи
3
Сассуоло
0
21.09.2018 21 сент. 2018 пт 21:30
Сассуоло
3 : 1
Эмполи
21.09.2018 21 сент. 2018 пт 21:30
Сассуоло
3
Эмполи
1
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Эмполи
1 : 3
Сассуоло
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Эмполи
1
Сассуоло
3
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:00
Сассуоло
3 : 0
Эмполи
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:00
Сассуоло
3
Эмполи
0
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
Сассуоло
3 : 2
Эмполи
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
Сассуоло
3
Эмполи
2
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 13:30
Эмполи
1 : 0
Сассуоло
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 13:30
Эмполи
1
Сассуоло
0
22.03.2015 22 марта 2015 вс 14:30
Эмполи
3 : 1
Сассуоло
22.03.2015 22 марта 2015 вс 14:30
Эмполи
3
Сассуоло
1
28.10.2014 28 окт. 2014 вт 22:45
Сассуоло
3 : 1
Эмполи
28.10.2014 28 окт. 2014 вт 22:45
Сассуоло
3
Эмполи
1

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