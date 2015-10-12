Сан-Марино - Словения: 12 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Сан-Марино
0:2

Сан-Марино - Словения: 12 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Словения
Чемпионат Европы, 10 тур

Чемпионат Европы,

10 тур
12 окт. 2015, 21:45 МСК
12.10.2015, 21:45 МСК
понедельник
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Сан-Марино
мин
-
Симончини
Давиде Симончини
Словения
мин
-
Иличич
Йосип Иличич
7
Вучкич
Харис Вучкич
-
Куртич
Ясмин Куртич
16
Облак
Ян Облак
-
Богар
Дамьян Богар
15
Стоянович
Петар Стоянович
8
Ловрич
Занди Ловрич
17
Мевля
Миха Мевля
4
Блажич
Миха Блажич
-
Ветрих
Амедей Ветрих
6
Бийол
Яка Бийол
-
Балковец
Юре Балковец
Запасные
12
Белец
Вид Белец
-
16
Розман
Матьяж Розман
-
2
Скубич
Нейц Скубич
-
13
Чернигой
Домен Чернигой
-
19
Зайц
Миха Зайц
-
5
Коутер
Нино Коутер
-
23
Матавж
Тим Матавж
-
13
Вербич
Беньямин Вербич
-
9
Шпорар
Андраж Шпорар
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

12.10.2015 12 окт. 2015 пн 21:45
Сан-Марино
0 : 2
Словения
12.10.2015 12 окт. 2015 пн 21:45
Сан-Марино
0
Словения
2
27.03.2015 27 марта 2015 пт 22:45
Словения
6 : 0
Сан-Марино
27.03.2015 27 марта 2015 пт 22:45
Словения
6
Сан-Марино
0

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