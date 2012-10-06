Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фарфан 33
Афеллай 46
Нойштедтер 58
3:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

7 тур

Германия
6 окт. 2012, 16:30 МСК
6.10.2012, 16:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
76
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Холтби
Льюис Холтби
86
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
58'
58'
90
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
46'
46'
73
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
33'
33'
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Пукки
Теему Пукки
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
52
0
Налдо
Налдо
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
52
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
71
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Фагнер
Фагнер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Диего
Диего
90
0
Лакич
Срджан Лакич
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Треш
Кристиан Треш
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Олич
Ивица Олич
0
Дост
Бас Дост
0
Хасани
Ферхан Хасани