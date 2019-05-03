Матч завершен
Рубин
Казань
Сиваков 35
Полоз 77
2:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
3 мая 2019, 16:30 МСК
3.05.2019, 16:30 МСК
пятница
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
23
Коновалов
Иван Коновалов
90
69
Степанов
Данил Степанов
84
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
6
Башкиров
Евгений Башкиров
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
69
15
Коновалов
Игорь Коновалов
90
10
Полоз
Дмитрий Полоз
77'
77'
87
Запасные
38
Тушев
Егор Тушев
21
Бабурин
Егор Бабурин
91
Устинов
Виталий Устинов
41
Микушин
Владислав Микушин
51
Агапов
Илья Агапов
50
Абдуллин
Раиль Абдуллин
9
Акбашев
Роман Акбашев
18
Могилевец
Павел Могилевец
8
Пантелеев
Владислав Пантелеев
12
Калинин
Игорь Калинин
77
Шакири
Реза Шакири
65
Сагитов
Артур Сагитов
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
35'
35'
90
31
Шахов
Виталий Шахов
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
81
77
Маляров
Никита Маляров
46
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
10
Попович
Денис Попович
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
90
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
92
Кеняйкин
Алексей Кеняйкин
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
86
Чиркин
Григорий Чиркин
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан