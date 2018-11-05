Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Сутормин 57
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
5 нояб. 2018, 14:00 МСК
5.11.2018, 14:00 МСК
понедельник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
56
Довбня
Александр Довбня
90
88
Галаджан
Артем Галаджан
89
13
Терехов
Сергей Терехов
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
57'
57'
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
86
Чиркин
Григорий Чиркин
46
Запасные
91
Фролов
Евгений Фролов
1
Руденко
Александр Руденко
31
Шахов
Виталий Шахов
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
11
Чуканов
Андреа Чуканов
Рубин
мин
23
Коновалов
Иван Коновалов
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
71
15
Коновалов
Игорь Коновалов
90
10
Полоз
Дмитрий Полоз
62
Запасные
21
Бабурин
Егор Бабурин
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
18
Могилевец
Павел Могилевец
12
Калинин
Игорь Калинин
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Мухаметзянов
Адиль Мухаметзянов
77
Шакири
Реза Шакири
11
Бухаров
Александр Бухаров
65
Сагитов
Артур Сагитов