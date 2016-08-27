Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Ефремов 45
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Канунников 90
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
27 авг. 2016, 13:00 МСК
27.08.2016, 13:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
45'
45'
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Воробьев
Роман Воробьев
77
6
Бамба
Якуба Бамба
89
10
Саная
Анзор Саная
83
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
30
Гутор
Александр Гутор
4
Жунич
Ивица Жунич
26
Васиев
Фарход Васиев
24
Коронов
Игорь Коронов
8
Шогенов
Марат Шогенов
18
Прудников
Александр Прудников
11
Маркелов
Иван Маркелов
90
Делькин
Артем Делькин
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
6
Санчес
Серхио Санчес
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
80
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
46
31
Ткачук
Денис Ткачук
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
65
7
Портнягин
Игорь Портнягин
90
9
Канунников
Максим Канунников
90'
90'
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
Бурлак
Тарас Бурлак
49
Устинов
Виталий Устинов
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
63
Джалилов
Алишер Джалилов
21
Рочина
Рубен Рочина
77
Саму
Саму
20
Цакташ
Мийо Цакташ
11
Девич
Марко Девич
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов