Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
11 марта 2017, 16:30 МСК
11.03.2017, 16:30 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
88
Камболов
Руслан Камболов
65
31
Ткачук
Денис Ткачук
67
21
М'Вила
Янн М'Вила
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
45
Акмурзин
Тимур Акмурзин
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
6
Санчес
Серхио Санчес
49
Устинов
Виталий Устинов
8
Сонг
Александр Сонг
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
20
Цакташ
Мийо Цакташ
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
Оренбург
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
32
Сиваков
Михаил Сиваков
90
12
Малых
Андрей Малых
90
48
Григорьев
Максим Григорьев
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
40
Благо
Благо
90
37
Воробьев
Роман Воробьев
83
24
Коронов
Игорь Коронов
90
12
Дуриш
Михал Дуриш
89
Запасные
30
Гутор
Александр Гутор
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
15
Андреев
Дмитрий Андреев
27
Бордачев
Максим Бордачев
9
Парняков
Владимир Парняков
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
50
Драгун
Станислав Драгун
32
Попович
Денис Попович
23
Бреев
Сергей Бреев
10
Саная
Анзор Саная
45
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе