Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
11 марта 2017, 16:30 МСК
11.03.2017, 16:30 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
88
Камболов
Руслан Камболов
65
31
Ткачук
Денис Ткачук
67
21
М'Вила
Янн М'Вила
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
45
Акмурзин
Тимур Акмурзин
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
6
Санчес
Серхио Санчес
49
Устинов
Виталий Устинов
8
Сонг
Александр Сонг
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
20
Цакташ
Мийо Цакташ
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
Оренбург
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
32
Сиваков
Михаил Сиваков
90
12
Малых
Андрей Малых
90
48
Григорьев
Максим Григорьев
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
40
Благо
Благо
90
37
Воробьев
Роман Воробьев
83
24
Коронов
Игорь Коронов
90
12
Дуриш
Михал Дуриш
89
Запасные
30
Гутор
Александр Гутор
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
15
Андреев
Дмитрий Андреев
27
Бордачев
Максим Бордачев
9
Парняков
Владимир Парняков
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
50
Драгун
Станислав Драгун
32
Попович
Денис Попович
23
Бреев
Сергей Бреев
10
Саная
Анзор Саная
45
Лобжанидзе
Элгуджа Лобжанидзе