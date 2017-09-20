Оренбург - Рубин: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:2

Оренбург - Рубин: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Рубин
Казань
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

Россия
20 сент. 2017, 15:00 МСК
20.09.2017, 15:00 МСК
среда
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Матч окончен 0:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:30
Рубин
1 : 0
Оренбург
05.07.2020 05 июля 2020 вс 18:30
Рубин
1
Оренбург
0
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 14:00
Оренбург
2
Рубин
1
03.05.2019 03 мая 2019 пт 16:30
Рубин
2 : 0
Оренбург
03.05.2019 03 мая 2019 пт 16:30
Рубин
2
Оренбург
0
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 14:00
Оренбург
1 : 0
Рубин
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 14:00
Оренбург
1
Рубин
0
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 15:00
Оренбург
0 : 2
Рубин
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 15:00
Оренбург
0
Рубин
2
11.03.2017 11 марта 2017 сб 16:30
Рубин
0 : 0
Оренбург
11.03.2017 11 марта 2017 сб 16:30
Рубин
0
Оренбург
0
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 13:00
Оренбург
1 : 1
Рубин
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 13:00
Оренбург
1
Рубин
1

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