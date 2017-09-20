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Кубок России
Оренбург VS Рубин
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Оренбург - Рубин: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:2
Оренбург - Рубин: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Рубин
Казань
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
Россия
20 сент. 2017, 15:00 МСК
20.09.2017, 15:00 МСК
среда
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Прошлые матчи
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События
Матч окончен 0:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
Рубин
1 : 0
Оренбург
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
Рубин
1
Оренбург
0
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
Оренбург
2
Рубин
1
03.05.2019
03 мая 2019
пт
16:30
Рубин
2 : 0
Оренбург
03.05.2019
03 мая 2019
пт
16:30
Рубин
2
Оренбург
0
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
14:00
Оренбург
1 : 0
Рубин
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
14:00
Оренбург
1
Рубин
0
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
15:00
Оренбург
0 : 2
Рубин
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
15:00
Оренбург
0
Рубин
2
11.03.2017
11 марта 2017
сб
16:30
Рубин
0 : 0
Оренбург
11.03.2017
11 марта 2017
сб
16:30
Рубин
0
Оренбург
0
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
13:00
Оренбург
1 : 1
Рубин
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
13:00
Оренбург
1
Рубин
1
Новости
Игрок после гола поймал брошенный стакан пива и выпил его
#Андрес Дрейер
29 апреля, 13:00
Странный кризис Слуцкого в «Рубине»: в прошлом туре проиграл и разнес судью, сейчас улетел от ЦСКА 1:6
#Леонид Слуцкий
20 марта, 16:34
Слуцкий в 2021 году дал больше интервью, чем выиграл матчей в лиге
#Леонид Слуцкий
13 декабря 2021, 16:21
Самая классная группа ЛЧ – где за тур до конца никто не вышел и не вылетел. Последний раз такое было, когда «Рубин» бил «Барселону»
#Лига чемпионов
24 ноября 2021, 02:44
Самый удивительный гол осени, который не засчитан: «Рубин» забил с 35 метров в пустые (!!!) – вратарь убежал из ворот отыгрываться
#Рубин
21 ноября 2021, 23:57
Странная осенняя депрессия «Рубина» : от «Ростова» получил пять голов, много проигрывает, а Хвича не забивает
#Рубин
07 ноября 2021, 18:48
Первый матч Гисдоля в «Локо»: состав из запасных, пожар в обороне и камбэк на 93-й
#Маркус Гисдоль
16 октября 2021, 18:56
Курбан Бердыев – религия и четки. Совершал паломничество в Мекку, на матчах перечислял имена Аллаха, впервые попал в мечеть в 35 лет из-за друга
#Курбан Бердыев
23 августа 2021, 13:54
#
Новости матча
«Спартак» – «Рубин». Обзор, прогноз и ставки на матч: 16 апреля
15 апреля, 12:27
ЦСКА – «Спартак» и другие пары 1/4 финала Кубка России
04 марта, 16:37
ЦСКА и «Спартак» отдали игроков в аренды: Кучаев ушел в «Рубин», Хендрикс – в «Фейеноорд»
26 января, 21:12
Вратарь «Рубина» Коновалов перешел в шотландский «Ливингстон». Контракт подписан на полтора года
18 января, 15:44
«Рубин» объявил о трансфере Ломовицкого из «Спартака». Контракт подписан до 2026 года
29 декабря 2021, 11:20
В РПЛ началась зимняя пауза. «Зенит» ушел на нее лидером, «Сочи» на третьем месте, «Спартак» – девятый
1
13 декабря 2021, 21:01
1
Во время матча «Крыльев» и «Рубина» умер зритель на стадионе. Предварительная причина – остановка сердца
11 декабря 2021, 17:44
17-летний Сергей Пиняев забил первый гол в РПЛ
11 декабря 2021, 16:06