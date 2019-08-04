Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Чалов 41
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
4 авг. 2019, 19:00 МСК
4.08.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
18
Могилевец
Павел Могилевец
65
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
69
Степанов
Данил Степанов
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
81
Запасные
1
Волк
Давид Волк
23
Коновалов
Иван Коновалов
29
Денисов
Виталий Денисов
3
Плиев
Константин Плиев
51
Агапов
Илья Агапов
6
Башкиров
Евгений Башкиров
77
Акбашев
Роман Акбашев
99
Закиров
Камиль Закиров
56
Седов
Максим Седов
20
Марков
Евгений Марков
70
Кипиани
Николай Кипиани
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
90
9
Чалов
Федор Чалов
41'
41'
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
46
98
Обляков
Иван Обляков
90
8
Влашич
Никола Влашич
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
89
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
68
31
Шарлия
Звонимир Шарлия
90
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
20
Кучаев
Константин Кучаев
29
Бийол
Яка Бийол
19
Нисимура
Такума Нисимура
18
Н'Диайе
Лассана Н'Диайе