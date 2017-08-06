Матч завершен
ЦСКА
Москва
Щенников 13
1:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Жонатас 2
Жонатас 11
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
6 авг. 2017, 17:30 МСК
6.08.2017, 17:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
45
Помазун
Илья Помазун
90
42
Щенников
Георгий Щенников
13'
13'
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
65
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
17
Головин
Александр Головин
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
11
Витиньо
Витиньо
90
63
Чалов
Федор Чалов
53
Запасные
84
Овчинников
Павел Овчинников
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
27
Оланаре
Аарон Оланаре
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
21
М'Вила
Янн М'Вила
80
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
62
22
Жонатас
Жонатас
2'
11'
2', 11'
90
33
Азмун
Сердар Азмун
70
Запасные
45
Акмурзин
Тимур Акмурзин
28
Фильцов
Александр Фильцов
80
Сорокин
Егор Сорокин
8
Сонг
Александр Сонг
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
21
Рочина
Рубен Рочина
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов