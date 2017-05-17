Матч завершен
Рубин
Казань
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Витиньо 72
Дзагоев 90
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
17 мая 2017, 19:30 МСК
17.05.2017, 19:30 МСК
среда
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
6
Санчес
Серхио Санчес
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
55
21
М'Вила
Янн М'Вила
87
20
Цакташ
Мийо Цакташ
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
21
Рочина
Рубен Рочина
64
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
23
Бауэр
Мориц Бауэр
8
Сонг
Александр Сонг
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
71
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
57
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
90
20
Витиньо
Витиньо
72'
72'
90
63
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
84
Овчинников
Павел Овчинников
45
Помазун
Илья Помазун
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90'
7
Тошич
Зоран Тошич
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов