Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
26 нояб. 2016, 14:00 МСК
26.11.2016, 14:00 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
8
Миланов
Георгий Миланов
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
90
7
Тошич
Зоран Тошич
69
63
Чалов
Федор Чалов
70
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
9
Траоре
Ласина Траоре
23
Страндберг
Карлос Страндберг
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
6
Санчес
Серхио Санчес
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
88
Камболов
Руслан Камболов
87
21
М'Вила
Янн М'Вила
90
21
Рочина
Рубен Рочина
69
77
Саму
Саму
90
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
23
Бауэр
Мориц Бауэр
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
8
Сонг
Александр Сонг
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
27
Оздоев
Магомед Оздоев
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
20
Цакташ
Мийо Цакташ
11
Девич
Марко Девич
10
Лестьенн
Максим Лестьенн