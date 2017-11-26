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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Вернблум 45
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
26 нояб. 2017, 14:00 МСК
26.11.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
65
9
Канунников
Максим Канунников
77
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
58
Запасные
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
Бурлак
Тарас Бурлак
44
Навас
Сесар Навас
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
8
Сонг
Александр Сонг
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
21
Рочина
Рубен Рочина
20
Цакташ
Мийо Цакташ
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
33
Азмун
Сердар Азмун
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
80
3
Вернблум
Понтус Вернблум
45'
45'
90
11
Витиньо
Витиньо
60
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
31
Макаров
Александр Макаров
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
27
Оланаре
Аарон Оланаре