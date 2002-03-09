Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
9 марта 2002, -:- МСК
9.03.2002, -:- МСК
суббота
Составы