Динамо - Ротор: 08 ноября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Москва
2:1

Динамо - Ротор: 08 ноября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
8 нояб. 1999, -:- МСК
8.11.1999, -:- МСК
понедельник
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
18
Ордец
Иван Ордец
44
Шунич
Тони Шунич
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
34
Рауш
Константин Рауш
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
27
Комличенко
Николай Комличенко
20
Филипп
Максимилиан Филипп
Запасные
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
4
Рыков
Владимир Рыков
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
23
Соснин
Антон Соснин
-
14
Юсупов
Артур Юсупов
-
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
-
8
Панченко
Кирилл Панченко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
44
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

15.08.2020 15 авг. 2020 сб 15:30
Динамо
0 : 0
Ротор
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 15:30
Динамо
0
Ротор
0
29.10.2004 29 окт. 2004 пт 23:00
Ротор
0 : 0
Динамо
29.10.2004 29 окт. 2004 пт 23:00
Ротор
0
Динамо
0
27.03.2004 27 марта 2004 сб -:-
Динамо
5 : 0
Ротор
27.03.2004 27 марта 2004 сб -:-
Динамо
5
Ротор
0
23.08.2003 23 авг. 2003 сб 23:00
Ротор
0 : 1
Динамо
23.08.2003 23 авг. 2003 сб 23:00
Ротор
0
Динамо
1
30.05.2003 30 мая 2003 пт 23:00
Динамо
3 : 1
Ротор
30.05.2003 30 мая 2003 пт 23:00
Динамо
3
Ротор
1
20.09.2002 20 сент. 2002 пт 23:00
Динамо
2 : 3
Ротор
20.09.2002 20 сент. 2002 пт 23:00
Динамо
2
Ротор
3
09.03.2002 09 марта 2002 сб -:-
Ротор
0 : 0
Динамо
09.03.2002 09 марта 2002 сб -:-
Ротор
0
Динамо
0
15.09.2001 15 сент. 2001 сб 23:00
Динамо
2 : 1
Ротор
15.09.2001 15 сент. 2001 сб 23:00
Динамо
2
Ротор
1
18.05.2001 18 мая 2001 пт 23:00
Ротор
1 : 2
Динамо
18.05.2001 18 мая 2001 пт 23:00
Ротор
1
Динамо
2
30.09.2000 30 сент. 2000 сб 23:00
Динамо
2 : 0
Ротор
30.09.2000 30 сент. 2000 сб 23:00
Динамо
2
Ротор
0
11.06.2000 11 июня 2000 вс 23:00
Ротор
2 : 4
Динамо
11.06.2000 11 июня 2000 вс 23:00
Ротор
2
Динамо
4
08.11.1999 08 нояб. 1999 пн -:-
Динамо
2 : 1
Ротор
08.11.1999 08 нояб. 1999 пн -:-
Динамо
2
Ротор
1
02.04.1999 02 апр. 1999 пт 23:00
Ротор
1 : 2
Динамо
02.04.1999 02 апр. 1999 пт 23:00
Ротор
1
Динамо
2
14.08.1998 14 авг. 1998 пт 23:00
Динамо
2 : 2
Ротор
14.08.1998 14 авг. 1998 пт 23:00
Динамо
2
Ротор
2
01.05.1998 01 мая 1998 пт 23:00
Ротор
0 : 0
Динамо
01.05.1998 01 мая 1998 пт 23:00
Ротор
0
Динамо
0
19.09.1997 19 сент. 1997 пт 23:00
Динамо
0 : 0
Ротор
19.09.1997 19 сент. 1997 пт 23:00
Динамо
0
Ротор
0
23.05.1997 23 мая 1997 пт 23:00
Ротор
3 : 1
Динамо
23.05.1997 23 мая 1997 пт 23:00
Ротор
3
Динамо
1
23.08.1996 23 авг. 1996 пт 23:00
Ротор
0 : 1
Динамо
23.08.1996 23 авг. 1996 пт 23:00
Ротор
0
Динамо
1
20.04.1996 20 апр. 1996 сб 23:00
Динамо
0 : 1
Ротор
20.04.1996 20 апр. 1996 сб 23:00
Динамо
0
Ротор
1
14.10.1995 14 окт. 1995 сб -:-
Ротор
0 : 2
Динамо
14.10.1995 14 окт. 1995 сб -:-
Ротор
0
Динамо
2

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