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РПЛ
Динамо VS Ротор
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Динамо - Ротор: 08 ноября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Динамо
Москва
2:1
Динамо - Ротор: 08 ноября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
8 нояб. 1999, -:- МСК
8.11.1999, -:- МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
18
Ордец
Иван Ордец
44
Шунич
Тони Шунич
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
34
Рауш
Константин Рауш
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
27
Комличенко
Николай Комличенко
20
Филипп
Максимилиан Филипп
Запасные
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
4
Рыков
Владимир Рыков
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
23
Соснин
Антон Соснин
-
14
Юсупов
Артур Юсупов
-
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
-
8
Панченко
Кирилл Панченко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
44
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
15:30
Динамо
0 : 0
Ротор
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
15:30
Динамо
0
Ротор
0
29.10.2004
29 окт. 2004
пт
23:00
Ротор
0 : 0
Динамо
29.10.2004
29 окт. 2004
пт
23:00
Ротор
0
Динамо
0
27.03.2004
27 марта 2004
сб
-:-
Динамо
5 : 0
Ротор
27.03.2004
27 марта 2004
сб
-:-
Динамо
5
Ротор
0
23.08.2003
23 авг. 2003
сб
23:00
Ротор
0 : 1
Динамо
23.08.2003
23 авг. 2003
сб
23:00
Ротор
0
Динамо
1
30.05.2003
30 мая 2003
пт
23:00
Динамо
3 : 1
Ротор
30.05.2003
30 мая 2003
пт
23:00
Динамо
3
Ротор
1
20.09.2002
20 сент. 2002
пт
23:00
Динамо
2 : 3
Ротор
20.09.2002
20 сент. 2002
пт
23:00
Динамо
2
Ротор
3
09.03.2002
09 марта 2002
сб
-:-
Ротор
0 : 0
Динамо
09.03.2002
09 марта 2002
сб
-:-
Ротор
0
Динамо
0
15.09.2001
15 сент. 2001
сб
23:00
Динамо
2 : 1
Ротор
15.09.2001
15 сент. 2001
сб
23:00
Динамо
2
Ротор
1
18.05.2001
18 мая 2001
пт
23:00
Ротор
1 : 2
Динамо
18.05.2001
18 мая 2001
пт
23:00
Ротор
1
Динамо
2
30.09.2000
30 сент. 2000
сб
23:00
Динамо
2 : 0
Ротор
30.09.2000
30 сент. 2000
сб
23:00
Динамо
2
Ротор
0
11.06.2000
11 июня 2000
вс
23:00
Ротор
2 : 4
Динамо
11.06.2000
11 июня 2000
вс
23:00
Ротор
2
Динамо
4
08.11.1999
08 нояб. 1999
пн
-:-
Динамо
2 : 1
Ротор
08.11.1999
08 нояб. 1999
пн
-:-
Динамо
2
Ротор
1
02.04.1999
02 апр. 1999
пт
23:00
Ротор
1 : 2
Динамо
02.04.1999
02 апр. 1999
пт
23:00
Ротор
1
Динамо
2
14.08.1998
14 авг. 1998
пт
23:00
Динамо
2 : 2
Ротор
14.08.1998
14 авг. 1998
пт
23:00
Динамо
2
Ротор
2
01.05.1998
01 мая 1998
пт
23:00
Ротор
0 : 0
Динамо
01.05.1998
01 мая 1998
пт
23:00
Ротор
0
Динамо
0
19.09.1997
19 сент. 1997
пт
23:00
Динамо
0 : 0
Ротор
19.09.1997
19 сент. 1997
пт
23:00
Динамо
0
Ротор
0
23.05.1997
23 мая 1997
пт
23:00
Ротор
3 : 1
Динамо
23.05.1997
23 мая 1997
пт
23:00
Ротор
3
Динамо
1
23.08.1996
23 авг. 1996
пт
23:00
Ротор
0 : 1
Динамо
23.08.1996
23 авг. 1996
пт
23:00
Ротор
0
Динамо
1
20.04.1996
20 апр. 1996
сб
23:00
Динамо
0 : 1
Ротор
20.04.1996
20 апр. 1996
сб
23:00
Динамо
0
Ротор
1
14.10.1995
14 окт. 1995
сб
-:-
Ротор
0 : 2
Динамо
14.10.1995
14 окт. 1995
сб
-:-
Ротор
0
Динамо
2
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