Матч завершен
Динамо
Москва
5:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
27 марта 2004, -:- МСК
27.03.2004, -:- МСК
суббота
Составы