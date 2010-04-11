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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Рома
Рим
Вучинич 12
Кассетти 27
2:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Тирибокки 53
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
11 апр. 2010, 16:00 МСК
11.04.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
27'
27'
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Перротта
Симоне Перротта
75
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
12'
12'
46
0
Тотти
Франческо Тотти
90
0
Менез
Жереми Менез
80
Запасные
0
Дони
Дони
0
Андреолли
Марко Андреолли
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Таддеи
Родриго Таддеи
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Тони
Лука Тони
0
Баптиста
Жулио Баптиста
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Бьянко
Паоло Бьянко
90
0
Капелли
Даниэле Капелли
90
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
34
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
83
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
90
0
Аморузо
Никола Аморузо
53
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
53'
53'
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Дони
Кристиано Дони
0
Вольпи
Серджо Вольпи
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Радованович
Иван Радованович
0
Чераволо
Фабио Чераволо
0
Габбиадини
Маноло Габбиадини