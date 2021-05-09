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Лига 1
Реймс VS Монако
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Реймс - Монако: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Реймс
Реймс
-:-
Реймс - Монако: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Монако
Монако
Лига 1, 36 тур
Лига 1,
36 тур
Франция
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
3
Конан
Конан
2
Фас
Вут Фас
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
32
Фоке
Томас Фоке
21
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
15
Манетси
Маршал Манетси
23
Кассама
Морету Кассама
24
Кафаро
Матье Кафаро
11
Диа
Булайе Диа
Запасные
16
Диуф
Йехван Диуф
-
29
Марешич
Дарио Марешич
-
28
де Смет
Тибо де Смет
-
14
Бериша
Валон Бериша
-
25
Думбия
Мусса Думбия
-
8
Кутеса
Дерек Кутеса
-
10
Зенели
Арбер Зенели
-
27
Туре
Эль Билал Туре
-
9
Сирхейс
Кай Сирхейс
-
Монако
мин
-
Йоветич
Стеван Йоветич
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
29
Дисаси
Аксель Дисаси
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
36
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
37
Диоп
Софьян Диоп
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
34
Матсима
Крислен Матсима
-
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
38
Мийо
Энцо Мийо
-
Прошлые матчи
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
14:00
Монако
2 : 2
Реймс
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
14:00
Монако
2
Реймс
2
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 1
Реймс
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
Монако
1
Реймс
1
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
17:00
Монако
2 : 1
Реймс
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
17:00
Монако
2
Реймс
1
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0
Монако
0
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
Монако
0 : 0
Реймс
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
Монако
0
Реймс
0
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
1 : 0
Монако
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
1
Монако
0
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:30
Монако
2 : 2
Реймс
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:30
Монако
2
Реймс
2
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Реймс
0 : 1
Монако
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Реймс
0
Монако
1
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
Реймс
1 : 3
Монако
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
Реймс
1
Монако
3
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:30
Монако
1 : 1
Реймс
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:30
Монако
1
Реймс
1
21.02.2014
21 февр. 2014
пт
22:30
Монако
3 : 2
Реймс
21.02.2014
21 февр. 2014
пт
22:30
Монако
3
Реймс
2
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
22:00
Реймс
1 : 1
Монако
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
22:00
Реймс
1
Монако
1
Новости
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
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07 февраля, 18:53
1
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07 января, 16:16
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Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
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06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
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10 февраля, 20:09
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07 февраля, 18:40