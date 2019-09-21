Матч завершен
Реймс
Реймс
0:0
Матч завершен
Монако
Монако
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
21 сент. 2019, 21:00 МСК
21.09.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
3
Конан
Конан
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
18
Уден
Реми Уден
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
15
Манетси
Маршал Манетси
13
Камара
Ассан Камара
8
Кутеса
Дерек Кутеса
10
Сук
Хён-Джун Сук
9
Донис
Анастасиос Донис
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
25
Глик
Камиль Глик
90
12
Агилар
Рубен Агилар
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
8
Силва
Адриен Силва
90
17
Головин
Александр Головин
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
31
Диаш
Жил Диаш
90
14
Кейта
Бальде Кейта
90
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
5
Жемерсон
Жемерсон
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен
7
Оникуру
Анри Оникуру