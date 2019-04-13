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Лига 1
Монако VS Реймс
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Монако - Реймс: 13 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Монако
Монако
0:0
Монако - Реймс: 13 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 32 тур
Лига 1,
32 тур
Франция
13 апр. 2019, 21:00 МСК
13.04.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
6
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
15
Силва
Адриен Силва
90
7
Лопеш
Рони Лопеш
90
17
Головин
Александр Головин
90
29
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
-
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
-
20
Шадли
Насер Шадли
-
4
Аолу
Жан-Эде Аолу
-
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
-
9
Фалькао
Радамель Фалькао
-
Реймс
мин
16
Менди
Эдуар Менди
90
21
Баба
Абдул Рахман Баба
90
2
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
20
Дингом
Тристан Дингом
90
18
Уден
Реми Уден
90
33
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
30
Леметр
Николя Леметр
-
6
Дисаси
Аксель Дисаси
-
8
Мартен
Марвин Мартен
-
25
Думбия
Мусса Думбия
-
13
Камара
Ассан Камара
-
10
Сук
Хён-Джун Сук
-
17
Зенели
Арбер Зенели
-
События
Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Джибриль Сидибе
90'
Желтая карточка
Даниэль Субашич
59'
Прошлые матчи
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
14:00
Монако
2 : 2
Реймс
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
14:00
Монако
2
Реймс
2
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 1
Реймс
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
Монако
1
Реймс
1
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
17:00
Монако
2 : 1
Реймс
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
17:00
Монако
2
Реймс
1
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0
Монако
0
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
Монако
0 : 0
Реймс
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:00
Монако
0
Реймс
0
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
1 : 0
Монако
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
1
Монако
0
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:30
Монако
2 : 2
Реймс
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:30
Монако
2
Реймс
2
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Реймс
0 : 1
Монако
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Реймс
0
Монако
1
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
Реймс
1 : 3
Монако
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
Реймс
1
Монако
3
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:30
Монако
1 : 1
Реймс
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:30
Монако
1
Реймс
1
21.02.2014
21 февр. 2014
пт
22:30
Монако
3 : 2
Реймс
21.02.2014
21 февр. 2014
пт
22:30
Монако
3
Реймс
2
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
22:00
Реймс
1 : 1
Монако
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
22:00
Реймс
1
Монако
1
Новости
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
1
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
1
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
1
#Александр Головин
07 января, 16:16
1
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
#
Новости матча
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40