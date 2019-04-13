Монако - Реймс: 13 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Монако
Монако
0:0

Монако - Реймс: 13 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
13 апр. 2019, 21:00 МСК
13.04.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
6
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
90
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
15
Силва
Адриен Силва
90
7
Лопеш
Рони Лопеш
90
17
Головин
Александр Головин
90
29
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
-
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
-
20
Шадли
Насер Шадли
-
4
Аолу
Жан-Эде Аолу
-
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
-
9
Фалькао
Радамель Фалькао
-
Реймс
мин
16
Менди
Эдуар Менди
90
21
Баба
Абдул Рахман Баба
90
2
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
20
Дингом
Тристан Дингом
90
18
Уден
Реми Уден
90
33
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
30
Леметр
Николя Леметр
-
6
Дисаси
Аксель Дисаси
-
8
Мартен
Марвин Мартен
-
25
Думбия
Мусса Думбия
-
13
Камара
Ассан Камара
-
10
Сук
Хён-Джун Сук
-
17
Зенели
Арбер Зенели
-

События

Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Джибриль Сидибе
90'
Желтая карточка
Даниэль Субашич
59'

Прошлые матчи

23.08.2020 23 авг. 2020 вс 14:00
Монако
2 : 2
Реймс
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 14:00
Монако
2
Реймс
2
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 22:00
Монако
1 : 1
Реймс
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 22:00
Монако
1
Реймс
1
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 17:00
Монако
2 : 1
Реймс
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 17:00
Монако
2
Реймс
1
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Реймс
0
Монако
0
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:00
Монако
0 : 0
Реймс
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:00
Монако
0
Реймс
0
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:00
Реймс
1 : 0
Монако
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:00
Реймс
1
Монако
0
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:30
Монако
2 : 2
Реймс
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:30
Монако
2
Реймс
2
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
Реймс
0 : 1
Монако
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
Реймс
0
Монако
1
22.03.2015 22 марта 2015 вс 19:00
Реймс
1 : 3
Монако
22.03.2015 22 марта 2015 вс 19:00
Реймс
1
Монако
3
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 22:30
Монако
1 : 1
Реймс
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 22:30
Монако
1
Реймс
1
21.02.2014 21 февр. 2014 пт 22:30
Монако
3 : 2
Реймс
21.02.2014 21 февр. 2014 пт 22:30
Монако
3
Реймс
2
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 22:00
Реймс
1 : 1
Монако
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 22:00
Реймс
1
Монако
1

Новости

Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
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07 февраля, 18:53
1
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
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#Александр Головин
07 января, 16:16
1
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
# Новости матча
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
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Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40