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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Монако
Монако
Бен-Йеддер 31
1:1
Матч завершен
Реймс
Реймс
Камара 58
Лига 1, 27 тур
Лига 1,
27 тур
Франция
29 февр. 2020, 22:00 МСК
29.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Хаким Бен Эль-Хадж
Хаким Бен Эль-Хадж
Главный Судья
Составы
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
31'
31'
90
25
Глик
Камиль Глик
90
20
Слимани
Ислам Слимани
90
14
Кейта
Бальде Кейта
66
17
Головин
Александр Головин
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
78
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
36
Фофана
Юссуф Фофана
90
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
12
Агилар
Рубен Агилар
6
Марипан
Гильермо Марипан
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
17
Чуаэми
Орельен Чуаэми
10
Йоветич
Стеван Йоветич
Реймс
мин
4
Ромао
Алексис Ромао
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
14
Донис
Анастасиос Донис
80
32
Фоке
Томас Фоке
90
13
Камара
Ассан Камара
58'
58'
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
20
Дингом
Тристан Дингом
85
3
Конан
Конан
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
15
Манетси
Маршал Манетси
90
34
Туре
Эль Билал Туре
67
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
25
Думбия
Мусса Думбия
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
8
Кутеса
Дерек Кутеса
17
Зенели
Арбер Зенели
33
Диа
Булайе Диа