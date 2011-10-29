Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 9
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
29 окт. 2011, 22:59 МСК
29.10.2011, 22:59 МСК
суббота
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
84
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Марига
Макдональд Марига
90
0
Бергара
Маркел Бергара
87
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
61
0
Вела
Карлос Вела
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Гризманн
Антуан Гризманн
0
Агиррече
Иманол Агиррече
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
69
0
Озил
Месут Озил
64
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
9'
9'
82
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Марсело
Марсело
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Кака
Кака
0
Хедира
Сами Хедира
0
Бензема
Карим Бензема
0
Кальехон
Хосе Кальехон