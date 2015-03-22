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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Агиррече 33
Кастро 75
Финнбогасон 90
3:1
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Андоне 12
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
22 марта 2015, 21:00 МСК
22.03.2015, 21:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
19
Бершиче
Юри Бершиче
90
15
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
18
Кастро
Гонсало Кастро
75'
75'
80
8
Гранеро
Эстебан Гранеро
66
16
Каналес
Серхио Каналес
90
10
Прието
Хаби Прието
90
14
Пардо
Рубен Пардо
90
9
Агиррече
Иманол Агиррече
33'
33'
89
Запасные
13
Зубикараи
Эно Зубикараи
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
4
Элустондо
Горка Элустондо
5
Бергара
Маркел Бергара
29
Эрвияс
Пабло Эрвияс
11
Вела
Карлос Вела
7
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90'
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
29
Пинильос
Дани Пинильос
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
21
Крхин
Рене Крхин
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
90
20
Сукулини
Бруно Сукулини
50
32
Бебе
Бебе
90
9
Элдон
Элдон
35
28
Андоне
Флорин Андоне
12'
12'
80
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
23
Гомес
Абель Гомес
19
Лопес Силва
Хосе Мария Лопес Силва
10
Картабия
Федерико Картабия
16
Фидель
Фидель
6
Лусо
Лусо