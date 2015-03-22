Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Агиррече 33
Кастро 75
Финнбогасон 90
3:1
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Андоне 12
Примера, 28 тур

Примера,

28 тур

Испания
22 марта 2015, 21:00 МСК
22.03.2015, 21:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
19
Бершиче
Юри Бершиче
90
15
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
18
Кастро
Гонсало Кастро
75'
75'
80
8
Гранеро
Эстебан Гранеро
66
16
Каналес
Серхио Каналес
90
10
Прието
Хаби Прието
90
14
Пардо
Рубен Пардо
90
9
Агиррече
Иманол Агиррече
33'
33'
89
Запасные
13
Зубикараи
Эно Зубикараи
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
4
Элустондо
Горка Элустондо
5
Бергара
Маркел Бергара
29
Эрвияс
Пабло Эрвияс
11
Вела
Карлос Вела
7
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90'
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
29
Пинильос
Дани Пинильос
90
17
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
21
Крхин
Рене Крхин
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
90
20
Сукулини
Бруно Сукулини
50
32
Бебе
Бебе
90
9
Элдон
Элдон
35
28
Андоне
Флорин Андоне
12'
12'
80
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
23
Гомес
Абель Гомес
19
Лопес Силва
Хосе Мария Лопес Силва
10
Картабия
Федерико Картабия
16
Фидель
Фидель
6
Лусо
Лусо