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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Хиско 87
1:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Мартинес 22
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
25 окт. 2014, 22:59 МСК
25.10.2014, 22:59 МСК
суббота
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
29
Пинильос
Дани Пинильос
90
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
90
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
55
16
Фидель
Фидель
72
6
Лусо
Лусо
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
46
10
Картабия
Федерико Картабия
90
0
Гилас
Набиль Гилас
90
Запасные
23
Саизар
Микель Саизар
4
Бузон
Яго Бузон
23
Гомес
Абель Гомес
11
Хосе Карлос
Хосе Карлос
22
Гарай
Ариц Гарай
2
Росси
Фаусто Росси
9
Хиско
Хиско
87'
Реал Сосьедад
мин
13
Зубикараи
Эно Зубикараи
90
19
Бершиче
Юри Бершиче
90
15
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
22'
22'
90
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
18
Кастро
Гонсало Кастро
61
16
Каналес
Серхио Каналес
71
5
Бергара
Маркел Бергара
90
14
Пардо
Рубен Пардо
68
11
Вела
Карлос Вела
90
7
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90
Запасные
31
Бардахи
Андер Бардахи
3
Гонсалес
Микель Гонсалес
8
Гранеро
Эстебан Гранеро
10
Прието
Хаби Прието
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
29
Эрвияс
Пабло Эрвияс
9
Агиррече
Иманол Агиррече