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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Ифран 90
1:3
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Портильо 70
Дренте 84
Дренте 89
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
3 апр. 2011, 18:00 МСК
3.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
28
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Ривас
Диего Ривас
73
0
Тамудо
Рауль Тамудо
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
74
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Лабака
Микель Лабака
0
Элустондо
Горка Элустондо
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Сутил
Пако Сутил
0
Сарпонг
Джеффри Сарпонг
0
Ифран
Диего Ифран
90'
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
84'
89'
84', 89'
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
57
0
Кико
Кико
76
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
90
0
Портильо
Хавьер Портильо
70'
70'
84
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Сарр
Мохамед Сарр
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Томер
Оливье Томер