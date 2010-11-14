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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Трезеге 47
Дренте 52
2:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Гризманн 16
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
14 нояб. 2010, 19:00 МСК
14.11.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Родри
Родри
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
52'
52'
85
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Кико
Кико
69
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
58
0
Трезеге
Давид Трезеге
47'
47'
90
Запасные
0
Альба
Унаи Альба
0
Сарр
Мохамед Сарр
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Тоте
Тоте
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
0
Томер
Оливье Томер
0
Портильо
Хавьер Портильо
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
67
0
Ривас
Диего Ривас
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
16'
16'
75
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Лабака
Микель Лабака
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Сарпонг
Джеффри Сарпонг
0
Вигуэра
Борха Вигуэра