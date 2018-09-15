Реал Сосьедад - Барселона: 15 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:2

Реал Сосьедад - Барселона: 15 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
15 сент. 2018, 17:15 МСК
15.09.2018, 17:15 МСК
суббота
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Предварительный состав

Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
18
Горосабель
Андони Горосабель
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
17
Меркеланц
Мартин Меркеланц
5
Субельдия
Игор Субельдия
8
Мерино
Микель Мерино
16
Гевара
Андер Гевара
36
Субименди
Мартин Субименди
7
Порту
Порту
19
Исак
Александер Исак
Запасные
31
Марреро
Унаи Марреро
-
15
Саньян
Модибо Саньян
-
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
-
11
Янузай
Аднан Янузай
-
9
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
-
25
Баутиста
Хон Баутиста
-
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
-
28
Лопес
Роберто Лопес
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

21.03.2021 21 марта 2021 вс 23:00
Реал Сосьедад
1 : 6
Барселона
21.03.2021 21 марта 2021 вс 23:00
Реал Сосьедад
1
Барселона
6
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 23:00
Реал Сосьедад
1(2) : 1(3)
Барселона
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 23:00
Реал Сосьедад
1(2)
Барселона
1(3)
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Барселона
2 : 1
Реал Сосьедад
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Барселона
2
Реал Сосьедад
1
07.03.2020 07 марта 2020 сб 20:30
Барселона
1 : 0
Реал Сосьедад
07.03.2020 07 марта 2020 сб 20:30
Барселона
1
Реал Сосьедад
0
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 18:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Барселона
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 18:00
Реал Сосьедад
2
Барселона
2
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:45
Барселона
2 : 1
Реал Сосьедад
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:45
Барселона
2
Реал Сосьедад
1
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 17:15
Реал Сосьедад
1 : 2
Барселона
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 17:15
Реал Сосьедад
1
Барселона
2
20.05.2018 20 мая 2018 вс 21:45
Барселона
1 : 0
Реал Сосьедад
20.05.2018 20 мая 2018 вс 21:45
Барселона
1
Реал Сосьедад
0
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 22:45
Реал Сосьедад
2 : 4
Барселона
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 22:45
Реал Сосьедад
2
Барселона
4
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 21:45
Барселона
3 : 2
Реал Сосьедад
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 21:45
Барселона
3
Реал Сосьедад
2
26.01.2017 26 янв. 2017 чт 23:15
Барселона
5 : 2
Реал Сосьедад
26.01.2017 26 янв. 2017 чт 23:15
Барселона
5
Реал Сосьедад
2
19.01.2017 19 янв. 2017 чт 23:15
Реал Сосьедад
0 : 1
Барселона
19.01.2017 19 янв. 2017 чт 23:15
Реал Сосьедад
0
Барселона
1
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 22:45
Реал Сосьедад
1 : 1
Барселона
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 22:45
Реал Сосьедад
1
Барселона
1
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:30
Реал Сосьедад
1 : 0
Барселона
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 21:30
Реал Сосьедад
1
Барселона
0
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 18:00
Барселона
4 : 0
Реал Сосьедад
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 18:00
Барселона
4
Реал Сосьедад
0
09.05.2015 09 мая 2015 сб 19:00
Барселона
2 : 0
Реал Сосьедад
09.05.2015 09 мая 2015 сб 19:00
Барселона
2
Реал Сосьедад
0
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 23:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Барселона
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 23:00
Реал Сосьедад
1
Барселона
0
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 22:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Барселона
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 22:00
Реал Сосьедад
3
Барселона
1
13.02.2014 13 февр. 2014 чт -:-
Реал Сосьедад
1 : 1
Барселона
13.02.2014 13 февр. 2014 чт -:-
Реал Сосьедад
1
Барселона
1
06.02.2014 06 февр. 2014 чт -:-
Барселона
2 : 0
Реал Сосьедад
06.02.2014 06 февр. 2014 чт -:-
Барселона
2
Реал Сосьедад
0

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