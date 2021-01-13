Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
-:-
Барселона
Барселона
Суперкубок Испании, 1/2 финала

Суперкубок Испании,

1/2 финала

Испания
13 янв. 2021, -:- МСК
13.01.2021, -:- МСК
среда
Составы