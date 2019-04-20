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Барселона VS Реал Сосьедад
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Барселона - Реал Сосьедад: 20 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
2:1
Барселона - Реал Сосьедад: 20 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
20 апр. 2019, 21:45 МСК
20.04.2019, 21:45 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
18
Горосабель
Андони Горосабель
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
17
Меркеланц
Мартин Меркеланц
5
Субельдия
Игор Субельдия
8
Мерино
Микель Мерино
16
Гевара
Андер Гевара
36
Субименди
Мартин Субименди
7
Порту
Порту
19
Исак
Александер Исак
Запасные
31
Марреро
Унаи Марреро
-
15
Саньян
Модибо Саньян
-
4
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
-
11
Янузай
Аднан Янузай
-
9
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
-
25
Баутиста
Хон Баутиста
-
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
-
28
Лопес
Роберто Лопес
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
23:00
Реал Сосьедад
1 : 6
Барселона
21.03.2021
21 марта 2021
вс
23:00
Реал Сосьедад
1
Барселона
6
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:00
Реал Сосьедад
1(2) : 1(3)
Барселона
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:00
Реал Сосьедад
1(2)
Барселона
1(3)
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Барселона
2 : 1
Реал Сосьедад
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Барселона
2
Реал Сосьедад
1
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
Барселона
1 : 0
Реал Сосьедад
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
Барселона
1
Реал Сосьедад
0
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Барселона
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Реал Сосьедад
2
Барселона
2
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:45
Барселона
2 : 1
Реал Сосьедад
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:45
Барселона
2
Реал Сосьедад
1
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
17:15
Реал Сосьедад
1 : 2
Барселона
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
17:15
Реал Сосьедад
1
Барселона
2
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
Барселона
1 : 0
Реал Сосьедад
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
Барселона
1
Реал Сосьедад
0
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
22:45
Реал Сосьедад
2 : 4
Барселона
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
22:45
Реал Сосьедад
2
Барселона
4
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:45
Барселона
3 : 2
Реал Сосьедад
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:45
Барселона
3
Реал Сосьедад
2
26.01.2017
26 янв. 2017
чт
23:15
Барселона
5 : 2
Реал Сосьедад
26.01.2017
26 янв. 2017
чт
23:15
Барселона
5
Реал Сосьедад
2
19.01.2017
19 янв. 2017
чт
23:15
Реал Сосьедад
0 : 1
Барселона
19.01.2017
19 янв. 2017
чт
23:15
Реал Сосьедад
0
Барселона
1
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Реал Сосьедад
1 : 1
Барселона
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Реал Сосьедад
1
Барселона
1
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:30
Реал Сосьедад
1 : 0
Барселона
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:30
Реал Сосьедад
1
Барселона
0
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
18:00
Барселона
4 : 0
Реал Сосьедад
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
18:00
Барселона
4
Реал Сосьедад
0
09.05.2015
09 мая 2015
сб
19:00
Барселона
2 : 0
Реал Сосьедад
09.05.2015
09 мая 2015
сб
19:00
Барселона
2
Реал Сосьедад
0
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
23:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Барселона
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
23:00
Реал Сосьедад
1
Барселона
0
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
22:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Барселона
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
22:00
Реал Сосьедад
3
Барселона
1
13.02.2014
13 февр. 2014
чт
-:-
Реал Сосьедад
1 : 1
Барселона
13.02.2014
13 февр. 2014
чт
-:-
Реал Сосьедад
1
Барселона
1
06.02.2014
06 февр. 2014
чт
-:-
Барселона
2 : 0
Реал Сосьедад
06.02.2014
06 февр. 2014
чт
-:-
Барселона
2
Реал Сосьедад
0
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