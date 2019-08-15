Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
0:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Хаугесунд
Хаугесунд
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 21:30 МСК
15.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
4
Виргевер
Ник Виргевер
90
7
Брума
Брума
90
5
Баумгартль
Тимо Баумгартль
90
10
Бергвейн
Стевен Бергвейн
90
15
Гутьеррес
Эрик Гутьеррес
90
18
Росарио
Пабло Росарио
90
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
90
9
Мален
Дониелл Мален
90
Запасные
21
Рюйтер
Роббин Рюйтер
8
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
28
Боскальи
Оливье Боскальи
3
Латорре
Антонио Латорре
Запасные
11
Самуэльсен
Мартин Самуэльсен