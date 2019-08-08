Матч завершен
Хаугесунд
Хаугесунд
0:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Бергвейн 24
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 20:00 МСК
8.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
4
Виргевер
Ник Виргевер
90
7
Брума
Брума
90
5
Баумгартль
Тимо Баумгартль
90
27
Перейро
Гастон Перейро
90
10
Бергвейн
Стевен Бергвейн
24'
24'
90
15
Гутьеррес
Эрик Гутьеррес
90
18
Росарио
Пабло Росарио
90
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
90
9
Мален
Дониелл Мален
90
Запасные
21
Рюйтер
Роббин Рюйтер
8
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
28
Боскальи
Оливье Боскальи
11
Лосано
Ирвинг Лосано