Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
0:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Осиек
Осиек
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
27 июля 2017, 20:00 МСК
27.07.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
5
Швааб
Даниэль Швааб
90
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
20
Бренет
Джошуа Бренет
90
8
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
10
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
90
23
Рамселар
Барт Рамселар
90
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
19
Локадия
Юрген Локадия
90
17
Бергвейн
Стевен Бергвейн
90
Запасные
30
де Вейс
Йорди де Вейс
3
Люккассен
Деррик Люккассен
6
Проппер
Дэйви Проппер
7
Перейро
Гастон Перейро
11
Лосано
Ирвинг Лосано
Осиек
мин
11
Грезда
Эрос Грезда
90